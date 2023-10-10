أسعار الذهب اليوم في سوريا 10 أكتوبر 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمى جراء صراع الشرق الأوسط وتراجع الدولار وعائد السندات، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 763,695 ليرة (59.77 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 668,249 ليرة (52.30 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 572,780 ليرة (44.83 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 23,750,912 ليرة (1,859 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 763,694,911 ليرة ( 59,775 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الثلاثاء ليواصل رحلة الصعود غداة تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق جراء الصراع في الشرق الأوسط، إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) على الدولار وعوائد السندات، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1862.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1876.90 دولار.