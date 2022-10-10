أسعار الذهب اليوم في سوريا 10 أكتوبر 2022.. تراجع طفيف

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الإثنين، في سوريا بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتى هبوط أسعار الذهب فى أسواق سوريا متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم بعدما عززت بيانات التوظيف الأمريكية التكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع الفائدة بشكل حاد. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى سوريا طبقا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 136,210 ليرة (54.21 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 119,186 ليرة ( 47.44 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 102,159 ليرة (40.66 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,236,126 ليرة ( 1,686 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 136,209,843 ليرة ( 54,212 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين لتهبط إلى أدنى مستوى لها في أسبوع ، بعدما عززت البيانات عن الوظائف الأمريكية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1686.55 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ الثالث من أكتوبر.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1695.70 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 350 دولارا للأوقية منذ أن تجاوزت ألفي دولار في مارس، وسط تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وقال وانج تاو المحلل الفني في رويترز، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى ما بين 1660 و1674 دولارا للأوقية، مع فقد المعدن النفيس مكاسبه بشكل أو بآخر بعدما وصل إلى 1689 دولارا.