أسعار الذهب اليوم في سوريا 10 أغسطس 2023.. عيار 18 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تباين سعر الذهب العالمي وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 807,251 ليرة (61.65 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 706,361 ليرة (53.94 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 605,448 ليرة (46.24 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,105,497 ليرة (1,917 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 807,250,720 ليرة ( 61,650 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وشهد سعر الذهب تباينًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، لكنه يحوم قرب أدنى مستوياته في شهر، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تحدد المسار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، وفقًا لوكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1918 دولارًا للأوقية (الأونصة)، لكنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى له، منذ العاشر من يوليو الذي سجله أمس.

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1950.80 دولار.