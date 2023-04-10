أسعار الذهب اليوم في سوريا 10 أبريل 2023.. المعدن النفيس ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما تراجع سعر الذهب العالمي بعد بيانات التوظيف الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 161,666 ليرة (64.34 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 141,462 ليرة (56.30 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 121,252 ليرة (48.26 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 5,027,827 ليرة (2,001 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 161,666,463 ليرة ( 64,344 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين لينخفض 1% لما دون الألفي دولار بعدما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية استمرار قوة سوق العمل، الأمر الذي عزز التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) برفع الفائدة مرة أخرى في مايو، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1992.97 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.9 % إلى 2007.80 دولار.