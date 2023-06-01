أسعار الذهب اليوم في سوريا 1 يونيو 2023.. ارتفاع عيار 18

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما استقر سعر الذهب العالمي وسط ترقب المتعاملين لمسار رفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 158,913 ليرة (63.31 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 139,052 ليرة (55.40 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 119,187 ليرة (47.48 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,942,190 ليرة (1,969 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 158,912,862 ليرة ( 63,312 دولار).

سعر الذهب العالمى

واستقر سعر الذهب العالمى خلال تعاملات اليوم الخميس مدعوم بتراجع الدولار وظل حبيس نطاق ضيق في ظل تقييم المستثمرين للتوقعات المتعلقة بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) القادمة بخصوص أسعار الفائدة بعد تصويت حاسم على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1963.49 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1963.10 دولار.