أسعار الذهب اليوم في سوريا 1 نوفمبر 2023.. هبوط المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما هبط سعر الذهب العالمى قبيل قرار السياسة النقدية للمركزي الأمريكي ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 827,910 ليرة (63.76 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 724,438 ليرة (55.79 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 620,942 ليرة (47.82 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,747,986 ليرة (1,983 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 827,909,520 ليرة (63,756 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم ، بعدما عززت المخاوف إزاء الصراع في الشرق الأوسط أسعار المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا لتتجاوز ألفي دولار للأوقية (الأونصة) الشهر الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1978.36 دولار للأوقية.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1987.00 دولار.