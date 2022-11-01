أسعار الذهب اليوم في سوريا 1 نوفمبر 2022.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي انتعاش أسعار الذهب في أسواق سوريا متماشيا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية في الوقت الذي تراجع فيه الدولار الأمريكي وعوائد السندات. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات..

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 132,566 ليرة ( 53.10 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 115,998 ليرة ( 46.46 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 99,426 ليرة (39.83 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,122,811 ليرة ( 1,651 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 132,566,255 ليرة ( 53,100 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار الأمريكي وعوائد السندات، رغم أن الحذر ساد بين المستثمرين في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق توقعات بشأن السياسات ستصدر من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الذي يمتد يومين، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1641.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 21 أكتوبر.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1642.20 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4% مما عزز جاذبية الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أيضا.