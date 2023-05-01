أسعار الذهب اليوم في سوريا 1 مايو 2023.. تراجع المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما انخفض سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 160,358 ليرة (63.82 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا140,316 ليرة (55.85 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 120,270 ليرة (47.87 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,987,124 ليرة (1,985 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا $63,823 ( 63,823 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين متأثرة بارتفاع الدولار، إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1989.10 دولار.