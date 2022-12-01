أسعار الذهب اليوم في سوريا 1 ديسمبر 2022.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعدت أسعار الذهب العالمية لتقفز لأعلى مستوى في أسبوعين بعد كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 143,699 ليرة (57.19 دولار).

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 125,740 ليرة (50.05 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 107,776 ليرة (42.90 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,469,040 ليرة ( 1,779 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 143,699,026 ليرة ( 57,193 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس إذ قفز لأعلى مستوى في أسبوعين بعد كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عززت توقعات رفع الفائدة الأمريكية بمعدلات أقل، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1775.77 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ملامسة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.7 % إلى 1788.90 دولار للأوقية.

وأنهى الذهب معاملات نوفمبر مرتفعا بأكثر من 8% وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو 2020.