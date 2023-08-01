أسعار الذهب اليوم في سوريا 1 أغسطس 2023.. تراجع ملحوظ

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما انخفض سعر الذهب العالمي إلا أن المعدن النفيس حقق 2.3% مكاسب شهرية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 817,830 ليرة (62.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 715,618 ليرة (55.05 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 613,382 ليرة (47.18 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,434,500 ليرة (1,957 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 817,829,582 ليرة ( 62,910 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع بحثا عن إشارات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1963.04 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% لتصل إلى 1962.90 دولار للأوقية.