أسعار الذهب اليوم في سوريا 1 أبريل 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي منخفضا إلا أنه حقق مكاسب فصلية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 159,178 ليرة (63.37 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 139,284 ليرة (55.45 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 119,386 ليرة (47.53 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,950,446 ليرة (1,971 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 159,178,339 ليرة ( 63,367 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أمس الجمعة إلا أنها حققت ثاني مكاسب فصلية على التوالي وسط إقبال المستثمرين على المعدن النفيس مع تزايد الرهانات على إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1977.32 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعها 0.4 % في أعقاب البيانات التي أظهرت ارتفاعا متواضعا في إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة في فبراير الماضى.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1977.80دولار.