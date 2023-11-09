أسعار الذهب اليوم في العراق 9 نوفمبر 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع انكماش الطلب على أصول الملاذ الآمن ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,892 دينار (62.61 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,657 دينار (54.78 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,420 دينار (46.96 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,546,846 دينار (1,947 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,892,146 دينار (62,608 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى تراجعا اليوم الخميس ليقترب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سعيا لمزيد من الدلائل بشأن الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1948.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 19 أكتوبر أمس الأربعاء.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1953.50 دولار.