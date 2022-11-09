أسعار الذهب اليوم في العراق 9 نوفمبر 2022.. تراجع المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية إذ هبطت من أعلى مستوى منذ شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إلا أن الأسعار ظلت في نطاق ضيق نسبيا. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 79,686 دينار ( 54.96 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 69,727 دينار ( 48.09 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 59,765 دينار (41.22 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,478,229 دينار ( 1,709 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 79,685,833 دينار ( 54,961 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليهبط من أعلى مستوى منذ شهر الذي سجله في الجلسة السابقة، ومع ذلك ظلت الأسعار في نطاق ضيق نسبيا، إذ يواصل المستثمرون الحذر في انتظار بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1709.60 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1712.30 دولار.

وقفزت أسعار الذهب أكثر من 2% أمس الثلاثاء لتتجاوز مستوى 1700 دولار المهم، مستفيدة من تراجع الدولار وعائدات السندات إلى جانب عمليات شراء فنية.