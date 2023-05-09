أسعار الذهب اليوم في العراق 9 مايو 2023.. عيار 21 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق بينما تباين سعر الذهب العالمي مع مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 85,936 دينار ( 65.25 دولار )

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 75,196 دينار (57.10 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 64,453 دينار (48.94 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,672,615 دينار (2,029 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 85,936,179 دينار ( 65,254 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتتحرك في نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي يترقبها المستثمرون بحثا عن أدلة على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2023.41 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 2030.10 دولار.