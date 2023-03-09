أسعار الذهب اليوم في العراق 9 مارس 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع انخفاض الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 85,261 دينار (58.44 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 74,605 دينار (51.14 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,947 دينار (43.83 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,651,618 دينار (1,818 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 85,261,045 دينار (58,444 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع تراجع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المتشددة بخصوص رفع الفائدة حدت من مكاسب المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1815.58 دولار للأوقية‭ ‬(الأونصة)‭ ‬بعد بلوغ أدنى مستوى لها في أسبوع أمس الأربعاء.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1819.10 دولار للأوقية.