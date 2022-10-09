أسعار الذهب اليوم في العراق 9 أكتوبر 2022.. عيار21 يستقر

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد في العراق، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد الأسعار في الدول العربية، ويأتى استقرار أسعار الذهب فى الأسواق العراقية فى الوقت الذى أغلقت فيه أسعار الذهب العالمية فى ختام تعاملات أول أمس على تراجع بعدما عزز تقرير أفضل من المتوقع عن التوظيف التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بشكل كبير. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى العراق وفقا لآخر التحديثات على موقع gold-price-today.com:

أسعار الذهب عيار 24

لم يطرأ تغيير على أسعار الذهب عيار 24 في أسواق العراق، إذ سجلت 80,048 دينار ( 54.53 دولار).

أسعار الذهب عيار 21

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية مسجلة 70,044 دينار (47.72 دولار).

أسعار الذهب عيار 18

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 في العراق مسجلة 60,037 دينار (40.90 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,489,491 دينار (1,696 دولار).

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق العراق80,047,941 دينار ( 54,534 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وأغلقت أسعار الذهب متراجعة أول أمس بعدما عزز تقرير أفضل من المتوقع عن الوظائف الأمريكية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة بشكل حاد، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1700.03 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب بنحو 2.4 % خلال الأسبوع المنقضى.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % عند التسوية إلى 1709.30 دولار للأوقية.

وقال تاي وونج، كبير المتعاملين في هيرايوس للمعادن النفيسة بنيويورك “تنظر السوق إلى تقرير الوظائف الذي فاق التوقعات باعتباره دافعا إضافيا لمجلس الاحتياطي الفيدرالى لرفع (أسعار الفائدة) بواقع 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع أوائل نوفمبر.

“إذا لم يتماسك الذهب عند مستوى 1690 دولارا فربما يتراجع لمستوى 1660 دولارا. وستركز السوق الآن على بيانات التضخم الرئيسية التي ستصدر الأسبوع المقبل بالإضافة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى”.