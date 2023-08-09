أسعار الذهب اليوم في العراق 9 أغسطس 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع ضعف الدولار وانخفاض عائد السندات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,779 دينار (62.00 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,558 دينار (54.25 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,335 دينار (46.50 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,543,331 دينار (1,928 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,779,141 دينار ( 62,003 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتصعد من أدنى مستوياتها في شهر واحد التي سجلتها في الجلسة السابقة مع انخفاض الدولار وعوائد السندات قبل يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي قد تقدم مؤشرات عن مسار رفع أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1930.37 دولار للأوقية بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ العاشر من يوليو عند 1922 دولارا للأوقية أمس.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1964.50 دولار للأوقية.