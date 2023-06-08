أسعار الذهب اليوم في العراق 8 يونيو 2023 .. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,874 دينار (62.59 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,642 دينار (54.77 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,407 دينار (46.95 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,546,284 دينار (1,947 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,874,071 دينار ( 62,595 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار، ولكن المعدن الأصفر حوم بالقرب من المستويات المتدنية التي سجلها في الجلسة السابقة فيما يترقب المستثمرون مؤشرات من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بعدما رفع بنك كندا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1946.47 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما تراجعت 1% في الجلسة السابقة.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1961.00 دولار.