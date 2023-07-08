أسعار الذهب اليوم في العراق 8 يوليو 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا بعد بيانات التوظيف الأمريكية التى خالفت التوقعات، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 80,916 دينار (61.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,803 دينار (54.17 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,688 دينار (46.43 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,516,498 دينار (1,925 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 80,916,328 دينار ( 61,910 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة بعدما أثارت بيانات دون المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة شكوكا حول آفاق رفع أسعار الفائدة مجددا واستمرار ذلك بعد يوليو، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1918.62 دولار للأوقية (الأونصة).

كما صعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % 1924.30 دولار.