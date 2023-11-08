أسعار الذهب اليوم في العراق 8 نوفمبر 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لخطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,791 دينار (63.30 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,444 دينار (55.39 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,094 دينار (47.47 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,574,798 دينار (1,969 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,790,932 دينار (63,296 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن أسعار الفائدة من تعليقات رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بعد رسائل متضاربة من مجموعة من صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

ونزلت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية 0.12% إلى 1967 دولارا للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.03% إلى 1973 دولارا للأوقية.