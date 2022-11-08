أسعار الذهب اليوم في العراق 8 نوفمبر 2022.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية متأثرة بارتفاع طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكى، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 78,025 دينار ( 53.64 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 68,273 دينار ( 46.93 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 58,519 دينار (40.23 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,426,562 دينار ( 1,668 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 78,024,501 دينار ( 53,637 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع، إذ يمكن أن تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع سعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1669.73 دولار للأوقية (الأونصة). وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مدعومة بضعف الدولار.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1672.70 دولار.