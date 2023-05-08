أسعار الذهب اليوم في العراق 8 مايو 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق بينما صعد سعر الذهب العالمي مع انخفاض الدولار وسط ترقب لبيانات أمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 85,229 دينار (65.06 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 74,578 دينار (56.93 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,923 دينار (48.80 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,650,637 دينار (2,023 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 85,229,472 دينار ( 65,061 دولارات).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاثنين مع تراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية رئيسية عن التضخم من المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى فيما يتعلق بالسياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % عند 2020.80 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 2029.30 دولار.