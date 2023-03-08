أسعار الذهب اليوم في العراق 8 مارس 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما انخفض سعر الذهب العالمي لأدنى مستوى في أسبوع بعد تصريحات رئيس الاحتياطى الفيدرالى، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 85,236 دينار (58.34 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 74,583 دينار (51.05 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,928 دينار (43.76 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,650,838 دينار (1,814 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 85,235,961 دينار (58,341 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إنه من المحتمل أن يتطلب الأمر رفع أسعار الفائدة بأعلى من المتوقع للحد من الضغوط التضخمية، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب 0.1 % في المعاملات الفورية‭‭ ‬‬إلى 1812.44 دولار للأوقية (الأونصة).

و انخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1816.50 دولار.