أسعار الذهب اليوم في العراق 8 ديسمبر 2022.. انخفاض المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم فى العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، متماشيًا مع تراجع سعر الذهب العالمي مع تعافي الدولار قليلًا. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,614 دينار (57.35 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,164 دينار (50.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,711 دينار (43.01 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,600,392 دينار ( 1,784 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,613,879 دينار (57,350 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، مع تعافي الدولار قليلًا، بينما ينتظر المشاركون في السوق مزيدًا من التوجيه من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، الأسبوع المقبل، بشأن رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1783.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعها أكثر من 1%، أمس الأربعاء، مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1795.10 دولار.