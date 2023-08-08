أسعار الذهب اليوم في العراق 8 أغسطس 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لبانات التضخم الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,614 دينار (62.17 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,414 دينار (54.40 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,212 دينار (46.63 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,538,207 دينار (1,933 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,614,378 دينار ( 62,167 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استعادة الدولار لبعض قوته، فيما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع لتوضيح ما إذا كان هناك حاجة للمزيد من رفع أسعار الفائدة أم لا، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الآجلة بنسبة 0.1% إلى 1968 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.17% إلى 1933 دولار للأوقية.