أسعار الذهب اليوم في العراق 8 أبريل 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى تراجع أسعار الذهب فى أسواق العراق بينما أغلق سعر الذهب العالمي منخفضا محققا مكاسب أسبوعية 2%، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 84,039 دينار (64.59 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,536 دينار (56.51 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,030 دينار (48.44 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,613,600 دينار (2,009 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 84,038,585 دينار ( 64,585 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم قبل صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة ، لكن المعدن الأصفر اتجه للارتفاع الأسبوعي إذ أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة مخاوف من حدوث تباطؤ، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 2,009.07 دولار للأوقية ( الأونصة).

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو على انخفاض بنسبة 0.5 % عند 2026.40 دولار.