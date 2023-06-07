أسعار الذهب اليوم في العراق 7 يونيو 2023.. انخفاض عيار 18

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما استقر سعر الذهب العالمي وسط ترقب لتوجهات البنك المركزي الأمريكي المقبلة حول رفع الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,433 دينار (62.97 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,131 دينار (55.10 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,826 دينار (47.23 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,563,677 دينار (1,959 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,433,328 دينار ( 62,974 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم مع ترقب المستثمرين الذين يغلب عليهم الحذر لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، لكن تراجع الدولار شكل دعما للمعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في السوق الفورية الذى استقر عند 1963.83 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب مسجلا 1980.20 دولار.