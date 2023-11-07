أسعار الذهب اليوم في العراق 7 نوفمبر 2023.. انخفاض المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع مع ارتفاع الدولار وتباطؤ الطلب على الملاذ الآمن، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,783 دينار (63.24 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,437 دينار (55.34 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,088 دينار (47.43 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,574,541 دينار (1,967 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,782,675 دينار (63,241 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، ليهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبًا مع ارتفاع الدولار وتباطؤ الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون تعليقات مسؤولي البنك المركزى الأمريكي، لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى التعاملات الفورية 0.46% إلى 1969 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.68% إلى 1975 دولار للأوقية.