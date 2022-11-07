أسعار الذهب اليوم في العراق 7 نوفمبر 2022.. استقرار المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم الإثنين في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا فى الوقت الذى تراجعت فيه أسعار الذهب العالمية من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع الذى سجلته في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار بعض قوته. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 77,615 دينار ( 53.90 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 118, 67,914 دينار ( 47.17 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 58,212 دينار (40.43 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,413,817 دينار ( 1,676 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 77,614,688 دينار ( 53,904 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليهبط من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع الذى سجله في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار الأمريكي بعض مكاسبه، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزى العملات الأخرى، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4 % إلى 1672.99دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1676.30 دولار.

وارتفع سعر الذهب 3 % يوم الجمعة مع تراجع الدولار بنسبة 2 % تقريبا بعد أن أنعشت بيانات الوظائف الأمريكية الآمال في أن يكون مجلس الاحتياطي أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.