أسعار الذهب اليوم في العراق 7 مايو 2023.. استقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق بينما أغلق سعر الذهب العالمي منخفضًا، إلا أنه حقق مكاسب أسبوعية 1.3% فى ختام تعاملات أول أمس. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 85,028 دينار (64.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 74,401 دينار (56.79 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,772 دينار (48.68 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,644,366 دينار (2019 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 85,027,846 دينار ( 64,907 دولارات).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع، فى ختام تعاملات أول أمس ، بعد أن خفّفت بيانات الوظائف الأمريكية، التي جاءت أقوى من المتوقع، التنبؤات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، هبطت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1.7% إلى 2015.33 دولار للأوقية، لكنها ارتفعت بنسبة 1.3% للأسبوع، بعد أن قفزت إلى 2072.19 دولار، يوم الخميس.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة منخفضة 1.5% لتسجل 2024.80 دولار.