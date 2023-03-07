أسعار الذهب اليوم في العراق 7 مارس 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما شهد سعر الذهب العالمي تباينا وسط ترقب لشهادة رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى اليوم، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 86,307 دينار (59.41 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 75,520 دينار (51.98 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 64,731 دينار (44.56 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,684,150 دينار (1,848 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 86,307,060 دينار (59,408 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس وبيانات الوظائف الشهرية ، وكلاهما قد يؤثر على مسار رفع الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 1847.77 دولار للأوقية ( الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1853.00 دولار.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة التى تستهدف كبح جماح ارتفاع الأسعار من طلب المستثمرين على المعدن الأصفر الذى لا يدر عائدا.