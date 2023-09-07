أسعار الذهب اليوم في العراق 7 سبتمبر 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبىا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما انخفض سعر الذهب العالمي لأدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 80,742 دينار (61.70 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,651 دينار (53.99 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,557 دينار (46.28 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,511,073 دينار (1,919 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 80,741,882 دينار ( 61,701 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى انخفاضا خلال تعاملات اليوم الخميس ليحوم قرب أدنى مستوى له في أسبوع بعد خسائر لخمس جلسات متتالية مع بقاء الدولار فوق أعلى مستوياته التي سجلها في منتصف مارس عقب بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات الأمريكي ارتفع بشكل غير متوقع في أغسطس، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1918.14 دولار للأوقية (الأونصة) ويحوم قرب أدنى مستوى له منذ 29 أغسطس والذي بلغه في الجلسة السابقة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1942.30 دولار.