أسعار الذهب اليوم في العراق 7 ديسمبر 2022.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا طفيفا ليجرى تداوله ضمن نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,583 دينار (57.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,136 دينار (49.90 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,688 دينار (42.77 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,599,417 دينار ( 1,775 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,582,551 دينار (57,023 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا طفيفا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليجرى تداوله ضمن نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل لتقييم موقف السياسة النقدية للبنك، بحسب وكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1772 دولارا للأوقية (الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1783.90 دولار.