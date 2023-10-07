أسعار الذهب اليوم في العراق 7 أكتوبر 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا، لكنه سجل 0.9% خسارة أسبوعية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 77,197 دينار (58.97 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 67,549 دينار (51.60 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 57,899 دينار (44.23 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,400,834 دينار (1,834 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 77,197,234 دينار ( 58,974 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أمس الجمعة، مدعوم بانتعاش المعدن الأصفر بعد تكبده سلسلة من الخسائر على مدار تسعة أيام، على الرغم من أن بيانات الوظائف الأمريكية القوية أثارت المخاوف بشأن رفع جديد لأسعار الفائدة وأبقت الذهب على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1831.09 دولار للأوقية (الأونصة) ، لكنه تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بانخفاض 0.9%.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند التسوية 0.7% إلى 1845.20 دولار للأوقية.