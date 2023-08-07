أسعار الذهب اليوم في العراق 7 أغسطس 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وانخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,761 دينار (62.30 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,542 دينار (54.51 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,322 دينار (46.73 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,542,762 دينار (1,938 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,760,824 دينار ( 62,299 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بعد بيانات أظهرت نموا أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثرت سلبا على الدولار والعائد على سندات الخزانة ليتراجعا عن مستويات مرتفعة بلغاها في الآونة الأخيرة، وفقا لوكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1942.33 دولار للأوقية (الأونصة)، أعلى بقليل عن أدنى مستوى بلغه في ثلاثة أسابيع سجله في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1977.20 دولار للأوقية.