أسعار الذهب اليوم في العراق 6 يونيو 2023.. عيار 18 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط آمال بتوقف البنك المركزي الأمريكي عن رفع الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,572 دينار (63.08 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,252 دينار (55.20 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,930 دينار (47.31 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,567,996 دينار (1,962 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,572,225 دينار ( 63,080 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بعدما عززت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) عن تشديد سياسته النقدية هذا الشهر، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في السوق الفورية عند 1961.09 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1977.30 دولار.