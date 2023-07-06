أسعار الذهب اليوم في العراق 6 يوليو 2023.. عيار 21 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تباين سعر الذهب العالمي مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 80,161 دينار (61.20 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,143 دينار (53.55 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,122 دينار (45.90 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,493,009 دينار (1,903 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 80,161,058 دينار ( 61,196 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم إذ يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بعد نشر محضر اجتماعه في يونيو الذي دعم توقعات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1918.59 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1925.00 دولار.