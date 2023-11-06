أسعار الذهب اليوم في العراق 6 نوفمبر 2023.. المعدن الأصفر يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,624 دينار (63.88 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,173 دينار (55.90 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,719 دينار (47.91 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,600,721 دينار (1,987 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,624,476 دينار (63,884 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بعد ارتفاع طفيف في عائد السندات الأمريكية وقبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1981.90 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن ارتفع فوق المستوى الرئيسى 2000 دولار يوم الجمعة.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1989.80 دولار.