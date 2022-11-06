أسعار الذهب اليوم في العراق 6 نوفمبر 2022.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم الأحد في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق فى الوقت الذى أغلقت فيه أسعار الذهب العالمية مرتفعة فى ختام تعاملات أول أمس لتصعد بأكثر من 2% مع انخفاض الدولار. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 77,541 دينار ( 54.14 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 67,850 دينار ( 47.37 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 58,157 دينار (40.60 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,411,518 دينار ( 1,684 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 77,540,787 دينار ( 54,138 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية مرتفعة فى ختام تعاملات أول أمس لتصعد بأكثر من 2% مع تراجع الدولار على خلفية بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة في أكتوبر وأثارت التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى سيكون أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا، بحسب وكالة رويترز.