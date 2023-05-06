أسعار الذهب اليوم في العراق 6 مايو 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق العراق بينما أغلق سعر الذهب العالمي منخفضا إلا أنه حقق مكاسب أسبوعية 1.3% ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 85,028 دينار (64.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 74,401 دينار (56.79 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,772 دينار (48.68 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,644,366 دينار (2,019 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 85,027,846 دينار ( 64,907 دولار).

سع ر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أمس الجمعة بعد أن خففت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع التنبؤات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة/ بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، هبطت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1.7% إلى 2015.33 دولارًا للأوقية لكنها ارتفع بنسبة 1.3% للأسبوع بعد أن قفزت إلى 2072.19 دولارًا يوم الخميس.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة منخفضة 1.5% لتسجل 2024.80 دولار.