أسعار الذهب اليوم في العراق 6 ديسمبر 2023.. عيار 21 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع ضعف الدولار وترقب المستثمرين بيانات التوظيف الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 85,274 دينار (65.14 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 74,617 دينار (57.00 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,957 دينار (48.86 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,652,031 دينار (2,026 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 85,274,301 دينار (65,145 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار بينما عززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع الرهانات على انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2023.39 دولار للأوقية (الأونصة).

كما ارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير 0.2 % إلى 2041 دولارا.