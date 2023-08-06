أسعار الذهب اليوم في العراق 6 أغسطس 2023.. استقرار المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب استقرارا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى نهاية تعاملات أول أمس إلا أنه تكبد خسارة أسبوعية 0.9 %، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,681 دينار (62.50 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,473 دينار (54.68 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,262 دينار (46.87 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,540,285 دينار (1,944 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,681,196 دينار ( 62,495 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أول أمس بعد أن أدى تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أضعف قليلا من المتوقع إلى انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة مما سمح ببعض الانتعاش للمعدن الأصفر الذى اتجه نحو تسجيل أسوأ أسبوع في شهر ونصف الشهر، وفقا لوكالة رويترز.