أسعار الذهب اليوم في العراق 6 أبريل 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار قبل بيانات التوظيف الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 94,829 دينار (64.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 82,977 دينار (56.79 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 71,123 دينار (48.68 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,949,175 دينار (2,019 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 94,828,765 دينار ( 64,907 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتهبط من أعلى مستوياتها في عام إذ استعاد الدولار بعض قوته بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لتقييم استراتيجية السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2014.26 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغت أعلى سعر لها منذ مارس 2022 أمس الأربعاء.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.3 % إلى 2029.80 دولار.