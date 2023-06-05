أسعار الذهب اليوم في العراق 5 يونيو 2023.. تراجع طفيف

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمي رغم رهانات وقف رفع الفائدة مع صعود الدولار. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,869 دينار (62.54 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,637 دينار (54.73 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,403 دينار (46.91 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,546,133 دينار (1,945 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,869,221 دينار ( 62,543 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية في تعاملات محدودة النطاق اليوم الإثنين مع ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير قوي عن الوظائف بما فاق أثر احتمالات توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% مسجلا 1945.09 دولار للأوقية (الأونصة) وجرى تداوله في نطاق بلغ 7 دولارات.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1959.80 دولار للأوقية.