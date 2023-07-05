أسعار الذهب اليوم في العراق 5 يوليو 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا ، خلال تعاملات اليوم في العراق ، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق ، بينما ارتفع سعر الذهب العالمي قبل صدور محضر اجتماع البنك المركزى الأمريكى اليوم ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق ، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,071 دينار (61.98 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,939 دينار (54.23 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,804 دينار (46.49 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,521,301 دينار (1,928 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,070,765 دينار ( 61,981 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بينما يترقب المستثمرون صدور محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم ، ناهيك عن تأثير الدولار القوي على أسعار المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

سجلت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1925.44 دولار (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2% إلى 1932.60 دولار.