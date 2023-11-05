أسعار الذهب اليوم في العراق 5 نوفمبر 2023.. المعدن الثمين يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا مع نهاية تعاملات أول أمس ، لكنه تكبد 1% خسارة أسبوعية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,894 دينار (64.09 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,409 دينار (56.08 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,921 دينار (48.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,609,099 دينار (1,993 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,893,852 دينار (64,090 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أول أمس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات ضعيفة للوظائف في الولايات المتحدة عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لن يرفع أسعار الفائدة مجددا، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1994.28 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في الجلسة السابقة عند 2003.69 دولار.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1999.2 دولار عند التسوية.