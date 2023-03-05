أسعار الذهب اليوم في العراق 5 مارس 2023.. عيار 21 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا مكاسب أسبوعية 2.2% فى ختام تعاملات أول أمس ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 87.231 دينار (59.73 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 76.329 دينار (52.26 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 65.424 دينار (44.80 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,712.879 دينار (1.858 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 87.230,828 دينار (59.727 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس لتصعد إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين مسجلة أول ارتفاع أسبوعي لها في خمسة أسابيع إذ تسبب تراجع الدولار و عوائد سندات الخزانة الأمريكية فى الشعور بالارتياح بين المستثمرين بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز.