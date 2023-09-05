أسعار الذهب اليوم في العراق 5 سبتمبر 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما انخفض سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,495 دينار (62.28 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,310 دينار (54.49 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,122 دينار (46.71 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,534,496 دينار (1,937 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,495,064 دينار ( 62,277 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، بينما تبحث الأسواق عن المزيد من الإشارات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النقدية بعد توقف أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع هذا الشهر، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.08% إلى 1936 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% إلى 1962 دولار للأوقية.