أسعار الذهب اليوم في العراق 5 ديسمبر 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 85,603 دينار (65.40 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 74,904 دينار (57.22 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 64,203 دينار (49.05 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,662,244 دينار (2,034 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 85,602,707 دينار (65,395 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية ، اليوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما قلص المتعاملون رهاناتهم قليلاً على خفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الربع الأول من عام 2024، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى التعاملات الفورية 0.25% إلى 2034 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.47% إلى 2052 دولار للأوقية.