أسعار الذهب اليوم في العراق 5 ديسمبر 2022.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات اليوم الإثنين في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، فى الوقت الذى شهد فيه سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ليستقر بعدما سجل أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,885 دينار (57.89 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,402 دينار (50.66 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,915 دينار (43.42 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,608,837 دينار ( 1,800 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,885,436 دينار ( 57,891 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليستقر بعدما سجل أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر في الوقت الذي تراجع فيه الدولار، بعد أن خفف عدد أكبر من المدن الصينية قيود مكافحة كوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 1799.26 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الخامس من يوليو عند 1809.91 دولار.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1812.10 دولار.